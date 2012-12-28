В мире
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58 минут назад
После финала Лиги чемпионов задержали 68 фанатов
Агрессивно настроенные болельщики использовали пиротехнику, бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ сотрудники правоохранительных органов задерживали хулиганов, им удалось успокоить ситуацию.
"Пари Сен-Жермен" одержал самую крупную победу в истории финальных матчей Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский "Интер". Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.
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