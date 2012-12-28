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В России
53
51 минуту назад

В Брянской и Курской областях совершен подрыв мостов

Следственный комитет (СК) России завел два уголовных дела после обрушений двух мостов в Брянской и Курской областях в результате подрывов. ЧП с подрывами мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.

"Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Telegram-канал Baza сообщил, что количество пострадавших выросло до 73. По информации журналистов, среди раненых — четверо детей. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще один ребенок — восьмимесячный младенец — находится в тяжелом состоянии. Семь человек не выжили.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.


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