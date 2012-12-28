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В России
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46 минут назад
В Подмосковье локализовали крупный пожар на заводе
«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
На кадрах пожара был виден большой столб густого черного дыма, который, по словам очевидцев, можно было наблюдать из разных районов города.
Информация о пострадавших не поступала.
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