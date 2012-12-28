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В России
30
46 минут назад

В Подмосковье локализовали крупный пожар на заводе

Пожарные сумели локализовать пожар, возникший на территории обувного предприятия «Колесник» в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

На кадрах пожара был виден большой столб густого черного дыма, который, по словам очевидцев, можно было наблюдать из разных районов города.

Информация о пострадавших не поступала.
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