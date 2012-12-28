Дворовые праздники «Милосердия»: работа на два результата

В Липецке снова стартовала уже традиционная программа детских и семейных «праздников двора» от благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК.

Праздники проходят по всему городу. Детей и их родителей ждут аниматоры, викторины и конкурсы, эстафеты и призы. Накануне праздника жителям домов вблизи места проведения сообщают о нем афишами и в домовых чатах. Проекту уже много лет, его нужность и польза для людей очевидны. Дворовые праздники не только дают радость и хорошее настроение, но и способствуют развитию добрососедства. В ходе праздников к жителям присоединяются депутаты облсовета и горсовета, общественные деятели, известные металлурги.Наш фонд уже более 20 лет поддерживает самые разнообразные социальные проекты и инициативы, направленные на помощь липчанам, улучшение качества их жизни. И каждое свое действие мы всегда оцениваем в первую очередь, исходя из того, какой даем результат. Зачем нужен тот или иной проект, кому конкретно мы помогаем, что конкретно меняется к лучшему. Программа дворовых праздников работает сразу на два результата. Первый – это радость. Мы приносим людям радость. И детям, и взрослым, прямо по месту жительства. Второй результат – возможность встречи, общего разговора, доброго общения и обсуждения того, что важным считают сами жители. Во дворе во время праздника вместе оказываются все возрасты, все поколения. Это очень важно, и этот проект мы, безусловно, будем продолжать.Такие праздники двора показывают главное — как важно простое человеческое общение. Мы часто замыкаемся в своих квартирах, а такие мероприятия напоминают, что вокруг нас — соседи, которые могут стать друзьями, помощниками, единомышленниками в решении общих проблем двора. Взрослые вместе и песни поют, и заодно делятся своими соображениями. Бывает, что прямо на празднике что-то решают.Сейчас люди из-за компьютеров, мобильных телефонов стали более замкнутыми. Даже бабушки на лавочке у подъезда теперь редкое явление, иные соседи по площадке друг друга не знают. А тут, на праздниках, все встречаются. А для малышей — настоящая беззаботная радость. Их так много бывает на таких мероприятиях! Гляжу на них — и душа радуется.То, что делает фонд «Милосердие», — большое социально значимое доброе дело. Спасибо им огромное! И пожелание: творите добро дальше!Традиция дворовых праздников, которую воссоздали НЛМК и благотворительный фонд «Милосердие», — дело более чем благородное. Такие праздники объединяют: люди знакомятся, начинают чувствовать себя жителями одного двора, города, области.Меня всегда радует, когда на праздник двора приходят семьями. Если посмотреть со стороны, то замечаешь преемственность поколений. Видишь жителей самых разных возрастов. Порой смотришь: вот пенсионеры, рядом их внуки, чуть дальше дети. Все вместе поют, водят хороводы, участвуют в спортивных викторинах. Некоторые соседи давно не виделись, а тут на празднике встретились и подняли себе настроение общим весельем. Зимой — горячий чай и пирожки, на Масленицу — обязательные блины. Я и наблюдаю с удовольствием, и сам участвую. И желаю, чтобы продолжалась такая добрая традиция, чтобы она не угасала.Когда во дворе собираются десятки семей, звучит музыка, дети смеются, а взрослые общаются — это лучший показатель того, что район живет и развивается. Праздники двора — не просто разовые акции, а часть большой работы по созданию комфортной городской среды. Такие праздники помогают людям почувствовать, что их двор не просто территория, а место, где живут друзья, где можно отдохнуть и получить положительные эмоции.Мне кажется, праздники — возврат к старым традициям, когда все друг друга знали. У нас сейчас бывают, что люди живут в одном подъезде, а не знакомы. Вот такие дворовые праздники способствуют созданию и укреплению отношений.Дворовые праздники не просто развлечение — это возможность для семей провести время вместе, для детей поучаствовать в играх и творческих активностях. Дети всегда рады, что праздники проходят в их дворах. Это удобно и родителям — не нужно куда-то идти. Старшее поколение всегда благодарит, что им дают возможность вспомнить молодость.Праздники также имеют важный социальный посыл: мы заботимся о наших жителях, создаем комфортную среду и укрепляем добрососедские отношения.Праздники во дворах объединяют жителей города, создают ту самую добрососедскую атмосферу, когда люди чувствуют себя частью одной большой семьи. Фонд «Милосердие» делает огромное дело, организуя такие события — будь то Масленица, День защиты детей или вот такие душевные «Праздники двора». Видеть, как дети смеются, а взрослые общаются и помогают друг другу — это прекрасно. Особенно приятно, что во время праздника липчане делятся с депутатами предложениями и идеями по благоустройству — все такие обращения мы обязательно прорабатываем. А главное — такие мероприятия напоминают нам, как важно быть ближе друг к другу. Пусть добрых традиций в нашем городе становится больше!