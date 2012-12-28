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51 минуту назад

За неделю клещи укусили более трех тысяч жителей Кемеровской области

С 22 по 28 мая в Кемеровской области зафиксировано 3 227 случаев присасывания клещей, сообщает VSE42.Ru.

Это больше, чем за предыдущую неделю (3 162 раза). А с начала сезона клещи атаковали жителей области 14 825 раз.

– На всех административных территориях регистрируются случаи присасывания клещей, – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

клещи
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