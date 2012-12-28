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В России
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51 минуту назад
За неделю клещи укусили более трех тысяч жителей Кемеровской области
Это больше, чем за предыдущую неделю (3 162 раза). А с начала сезона клещи атаковали жителей области 14 825 раз.
– На всех административных территориях регистрируются случаи присасывания клещей, – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
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