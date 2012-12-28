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5 минут назад

Почему бы гречкой не заменить картофель? Она в три раза дешевле!

Итоги недели: цены.

Начнем с приятной новости. Наш набор дешевых продуктов за неделю уменьшился в цене на 75 рублей 54 копейки. Подешевели бакалейные товары, овощи и индейка.



Корзина дорогих продуктов, напротив, выросла в цене — на 128 рублей 14 копеек. Подорожали овощи дорогого сегмента.



Лук, который еще недавно дорожал, неожиданно стал дешеветь.



При этом на прилавках магазинов появился «Ялтинский», который продают почти по 200 рублей за 450 граммов. На Центральном рынке за килограмм подобного просят 350 рублей.



Цены на морковь медленно ползут вверх. Да еще, как назло, все время продают мытую.



В магазинах картофель уверенно преодолел планку в 100 рублей (разве что без одной копейки, сами понимаете, что «лучшая цена» — 99 рублей 99 копеек никого в заблуждение уже не приводит).





В который раз убеждаемся, что картофель лучше покупать на Центральном рынке. Там уже во всю предлагают клубни нового урожая по 100 рублей! Прошлогодний картофель стоит 80 рублей.



Прошлогодней капусты практически нет, но кочаны нового урожая кое-где выглядят не очень аппетитно.



Продолжает удивлять гречка. Она снова чуть-чуть подешевела. Три кило можно купить за ту же цену, что и килограмм картофеля.

Жили же мы когда-то без картофеля! Его завезли в Россию из Нидерландов при Петре I. Широкое распространение картофель получил только при Екатерине II. Был даже издан указ Сената «О распространении земляных яблок», так тогда называли картофель.

Гречка же, по одной из версий, завезена татаро-монголами, ориентировочно в XII–XIII веке. Второе ее пришествие было уже в XVII веке — крупу привезли греки. Отсюда и ее название.

Радует, что дорожавшие несколько недель подряд куры, прекратили брать ценовые рекорды.

— Недавно купила охлажденную курицу, принесла домой, вскрыла пакет — вонь на всю кухню! Хорошо, я чеки всегда сохраняю. Пошла в магазин, мне вернули деньги, — рассказала липчанка, придирчиво выбирающая птицу.

— А я давно заметила, покупаешь охлажденную курицу, а она не охлажденная, а, скорее, растаявшая — часть птицы заморожена, — включилась в разговор другая покупательница.

Продолжают дорожать яблоки. На Центральном рынке их все меньше. Их место на прилавках занимают овощи.



Кстати, на рынке уже выставили летние прилавки для тех, кто торгует продукцией со своего огорода. Правда, продавцов за ними немного.



В прошлом году в это время на рынке уже торговали местной клубникой. Сейчас тоже клубники полно, но только привозной.

Гурманы могут попробовать раков, если не испугаются цен на них — 2 000 рублей за килограмм.

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