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Липчанка Олеся Мананникова стала пятой на Международном фестивале профмастерства

В АО «Липецкий пассажирский транспорт» могут сделать мастера из любого, у кого есть права
категорий «B» или «C».

В Санкт-Петербурге на Шестом международном фестивале профессионального мастерства «ТранспортФест» Липецк представляли два водителя АО «Липецкий пассажирский транспорт». Опытнейший Сергей Берлев в своей номинации занял 15-е место из 62 участников, а его ученица Олеся Мананникова по итогам заездов среди женщин на дизельном «ЛиАЗе» стала пятой, обогнав 23 другие участницы. Липчанка уступила лишь представительницам из Санкт-Петербурга, Гатчины, Тюмени и Екатеринбурга, допустив всего одну ошибку, за которую у неё сняли балл и тем самым лишили места в тройке призёров.

Состязания среди женщин организаторы впервые включили в программу «ТранспортФеста». Гендиректор «ЛПТ» Дмитрий Мартыненко заявил вернувшимся из города на Неве водителям, что невероятно гордится ими:

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— Приятно, что наконец-то обратили внимание на девушек за рулём автобусов! Для Олеси это был первый подобный опыт, и она выступила прекрасно. Наши водители подтвердили свой профессионализм. Поздравляю их с достойными результатами! Впрочем, расслабляться им не придётся — в июне наша команда планирует побороться за призы на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

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Дмитрий Мартыненко, будучи водителем-профессионалом, признаётся, что вряд ли смог бы безупречно справиться со всеми заданиями, которые предлагались участницам. Сама же Олеся Мананникова до сих пор переживает из-за своей досадной ошибки. Она признаётся, что сильно волновалась, садясь за руль:

— Выброс адреналина при начале заезда был настолько сильным, что я за отведённые 200 секунд ошиблась в одном из заданий — зацепила колесом ограничитель при выполнении элемента «колея». Но всё же я очень довольна поездкой в Санкт-Петербург, где смогла пообщаться с коллегами. Если мне ещё раз доверят представлять наше предприятие и Липецк на таких конкурсах, постараюсь выступить лучше.

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Олесе — 42 года. За руль троллейбуса она села в 2006 году. Водителем автобуса стала шесть лет назад, после того как в Липецке закрыли троллейбусное движение. Она рассказывает, что первой в «ЛПТ» устроилась её коллега Елена Никишкина, а она последовала её примеру. На автобусе объездила весь город, ни разу не попадала в аварии по своей вине. Сейчас её можно встретить за рулём автобуса маршрута № 2.

У Мананниковой — двое детей, поэтому она сразу договорилась с начальством о гибком графике, чтобы уделять время семье.

— Мы нашли компромисс: я работаю по графику 4/2, иногда 5/2. Моя смена длится 8–9 часов — с утра до обеда или с обеда до вечера. При таком графике получаю 70-80 тысяч рублей. Знаю, что можно зарабатывать больше с переработками, но для меня важнее семья. А ещё мне нравится работать в выходные и праздники — на дорогах меньше машин, нет пробок, никто никуда не спешит, — говорит Олеся.

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На встречу с корреспондентом она приехала прямо со смены, в фирменной футболке с логотипом предприятия, в которой все водители «ЛПТ» находятся на рабочих местах, чем также выделяются на фоне сотрудников частных перевозчиков. Но главные преимущества работы в «Липецком пассажирском транспорте» — микроклимат в коллективе и условия труда.

Во-первых, полностью белая зарплата. Олеся, сможет выйти на пенсию уже в 50 лет благодаря стажу. Во-вторых, в АО «Липецкий пассажирский транспорт» — новая техника: белые автобусы выделяются на фоне подержанных «Мерседесов», «Вольво» и «MAN». Рабочее место водителя оборудовано климат-контролем, регулируемым креслом и камерами наблюдения за салоном и дорогой. В-третьих, на пяти конечных остановках открыты модули отдыха с туалетами и комнатами для приёма пищи.

— Огромный плюс: закончил смену — иди домой со свободной головой! Всё остальное сделают механики, — говорит Олеся. — Если у частника сломается автобус, ему не помогут так оперативно, как у нас.

Дмитрий Мартыненко добавляет, что в АО — 200 автобусов (средний возраст — 6 лет) и более 200 водителей, 10% из которых — женщины. Предприятию всё ещё не хватает кадров, несмотря на два повышения зарплаты в прошлом году (на 15% и 20%). Поэтому «ЛПТ» готов обучить за свой счёт всех желающих с правами категорий «B» или «C».


— Мы обучим с нуля и поможем освоить профессию после сдачи экзаменов, — поясняет генеральный директор.

Сначала стажер учится ездить на территории предприятия, привыкает к габаритам автобуса, узнает о взаимодействии с разными службами. Затем выезжает с наставником в межпиковое время, осваивает маршруты и сдаёт внутренний экзамен. Только после этого его допускают к работе — сначала на лёгкие маршруты (например, садоводческие).

— Наша профессия не так страшна, как кажется, — шутит Мартыненко.

— Хотите попробовать? Пробуйте! Иначе можете не реализоваться. Ничего не бойтесь — если поймёте, что это не ваше, всегда можно сменить работу, — добавляет Олеся Мананникова.

Реклама. АО «ЛПТ»


Комментарии (4)

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Сначала новые
ваова
28 минут назад
настоящая красотка
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Елена
40 минут назад
Умничка
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Андрей
53 минуты назад
Молодец, Олеся!
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ТомСойер
56 минут назад
Красотка
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