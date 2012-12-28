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сегодня, 15:59

В Тамбове пассажирка автобуса получила травмы: проводится служебное расследование

ООО «Тамбовавторесурс» проводит служебное расследование по факту травмирования в автобусе пассажирки. По результатам расследования к водителю будут применены соответствующие меры.

Как сообщает «Онлайн Тамбов.Ру», травму женщина получила утром 28 мая в автобусе № 50 на остановке «Динамо». Тамбовчанке понадобилась помощь врачей. 

«Перевозка пассажиров по автобусному маршруту №50 «МЖК - Чичерина - МЖК» осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовавторесурс», — сообщает издание.


общественный транспорт
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