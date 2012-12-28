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сегодня, 15:59
В Тамбове пассажирка автобуса получила травмы: проводится служебное расследование
Как сообщает «Онлайн Тамбов.Ру», травму женщина получила утром 28 мая в автобусе № 50 на остановке «Динамо». Тамбовчанке понадобилась помощь врачей.
«Перевозка пассажиров по автобусному маршруту №50 «МЖК - Чичерина - МЖК» осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовавторесурс», — сообщает издание.
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