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В России
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27 минут назад
В ЦБ РФ опровергли информацию об ограничении на снятие наличных денег с 1 июня
Центральный банк России опроверг информацию о якобы вводимых с 1 июня ограничениях на снятие наличных через банкоматы.
«Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности», — отмечается в сообщении.
В ЦБ пояснили, что в апреле закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества, — передает ТАСС.
«Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных — не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения», — отметил регулятор.
За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте.
Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных, — добавили в регуляторе. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделение обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
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