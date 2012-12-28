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В России
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сегодня, 14:50

В Госдуму внесли закон о создании многофункционального цифрового госсервиса

Депутаты Госдумы рассмотрят проект поправок в закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что создание в РФ многофункционального цифрового сервиса направлено на конкурентное вытеснение небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного и отечественного, — передает ТАСС.

«Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и все возрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного», — написал он в Telegram-канале.

Законопроект предусматривает дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов (государственных, финансовых, коммерческих) и объединение их функций в одном приложении с максимально простым использованием.

«После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства. Они позволят создать на территории Российской Федерации новый национальный многофункциональный сервис», — сообщил парламентарий в видеообращении в своем Telegram-канале.

Боярский отметил, что в новом сервисе появится много интересных и уникальных функций. Благодаря ему будет создана безопасная среда для коммуникации, телефонных звонков и одновременно получения государственных и коммерческих услуг. Кроме того, оно будет содержать цифровой ID — электронное удостоверение личности, в котором содержатся и документы об образовании, и паспорт, и права, и документы на льготы, а также студенческий билет или школьная карта, которые не нужно будет носить с собой, — пишут «Известия».

«Например, с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов. Это лишь малая часть того, чем будет обладать функционал этого нового национального сервиса», — объяснил Боярский.
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