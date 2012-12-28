45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща
В России
32
сегодня, 14:50
В Госдуму внесли закон о создании многофункционального цифрового госсервиса
Депутаты Госдумы рассмотрят проект поправок в закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса.
«Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и все возрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного», — написал он в Telegram-канале.
Законопроект предусматривает дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов (государственных, финансовых, коммерческих) и объединение их функций в одном приложении с максимально простым использованием.
«После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства. Они позволят создать на территории Российской Федерации новый национальный многофункциональный сервис», — сообщил парламентарий в видеообращении в своем Telegram-канале.
Боярский отметил, что в новом сервисе появится много интересных и уникальных функций. Благодаря ему будет создана безопасная среда для коммуникации, телефонных звонков и одновременно получения государственных и коммерческих услуг. Кроме того, оно будет содержать цифровой ID — электронное удостоверение личности, в котором содержатся и документы об образовании, и паспорт, и права, и документы на льготы, а также студенческий билет или школьная карта, которые не нужно будет носить с собой, — пишут «Известия».
«Например, с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов. Это лишь малая часть того, чем будет обладать функционал этого нового национального сервиса», — объяснил Боярский.
0
0
0
0
0
Комментарии