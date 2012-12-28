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В России
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35 минут назад
В результате ночной атаки БПЛА в Курске повреждены многоквартирные дома и автомобили
Остекление повреждено также в кожвендиспансере, зданиях судмедэкспертизы, областной стоматологии и офтальмологическом центре.
В больнице № 1 им. Короткова, где находится стационар и поликлиника, дроны выбили несколько окон и повредили фасадную плитку. Остекление повреждено также в кожвендиспансере, зданиях судмедэкспертизы, областной стоматологии и офтальмологическом центре. Из-за осколков БПЛА пострадали три служебных автомобиля и больничный кабель.
Хинштейн сообщил, что раненых среди пациентов и персонала нет. Госпитализированного ранее с осколочными ранениями мужчину уже прооперировали в Курской областной больнице. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей, его состояние — тяжелое.
Помимо этого, обломки сбитых БПЛА повредили остекление в двух многоквартирных домах, общежитии, здании Торгово-промышленной палаты, незначительно пострадали еще четыре автомобиля. С раннего утра комиссии проводят подомовой обход, последствия атаки уточняются.
Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО в ночь на 30 мая перехватили 27 украинских беспилотников. Над территорией Белгородской области сбили 15 дронов, над Курской — 12 дронов.
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