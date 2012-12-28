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В России
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сегодня, 13:19
Свыше 200 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов
Более 200 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов, в том числе 70 — за использование мобильных устройств.
«По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи, к сожалению», — заявил Музаев.
30 мая российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек, — сообщает пресс-служба Рособрнадзора в Телеграм-канале.
Уточняется, что ЕГЭ пройдет во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.
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