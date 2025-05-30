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В России
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38 минут назад

Спрос на сотрудников в РФ упал до трехлетнего минимума

В первом квартале 2025 года количество новых вакансий достигло минимального уровня с 2022 года.

Количество новых вакансий в первом квартале 2025 года стало самым низким с 2022 года, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования HR-tech-компании «Хантфлоу».

При этом, если посмотреть на статистику по количеству новых резюме за последние годы, то она показывает последовательный рост, — пояснил генеральный директор «Хантфлоу» Михаил Танский.

«Уверен, что дефицит рынка труда, о котором часто говорят последнее время, во-первых, имеет отношение только к определенным отраслям, во-вторых, во многом обусловлен не отсутствием кадров, а сложностью с их подбором. Например, за последние несколько лет фокус кардинально сместился с IT на промышленный сектор. Если в 22-м и 23-м годах все массово искали айтишников, то сейчас не хватает квалифицированного рабочего персонала и специалистов в промышленной отрасли. Но и людей в поиске места работы меньше не становится», — подчеркивает он.

По его словам, учитывая экономические реалии, в 2025 году общий объем открытых вакансий, скорее всего, опустится до уровня 2022 года. Похожее снижение наблюдалось в 2020 году — тоже непростом и кризисном, что косвенно указывает на то, что и сейчас рынок труда переживает нестабильность. Существенного роста можно ожидать лишь при смягчении денежно-кредитной политики и снижении ключевой ставки — именно это могло бы запустить новый этап расширения и укрупнения бизнеса.

Эксперт отмечает, что сокращение инвестиций в развитие — в частности, уменьшение числа открытых вакансий и приостановка найма — почти всегда говорит о том, что бизнес действует с оглядкой. При этом, он считает, что остановка подбора — не самая разумная стратегия в кризис.

«Как бы парадоксально это ни звучало, именно в такие моменты важно инвестировать в сильные и качественные команды. Люди с высокой профессиональной экспертизой помогают компаниям пройти через сложные периоды и выходить из них в более устойчивом положении», — отмечает Танский.
кадры
работа
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