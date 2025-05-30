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В России
43
46 минут назад

Экспорт пива из РФ в Грузию вырос до рекордных показателей

С января по апрель 2025 года Грузия купила у России пива на 685 тысяч долларов, что стало рекордным показателем.

Россия в январе — апреле этого года экспортировала в Грузию пива на $685 тыс., что является рекордным показателем, — передает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

Уточняется, что ввоз соответствующей российской продукции в страну за первые четыре месяца 2025 года увеличился на 13%, вместе с этим в абсолютном выражении поставки выросли на 13% и составили 804,5 т, что превысило прошлогодний рекорд 709 т на $606 тыс.

Данный объём экспорта позволил России сохранить второе место среди основных поставщиков пива на грузинский рынок, первое же заняла Германия, а на третьем оказалась Турция, чей экспорт упал до 527 тонн.

Ранее сообщалось, что с января по март поставки российского пива в Казахстан выросли почти в полтора раза, до 6,3 миллиона долларов. При этом розничные продажи пива в России упали в I квартале 2025 года на 13 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Одновременно с этим увеличились продажи сидра, медовухи и пуаре, — пишет Lenta.ru.
пиво
экспорт
экономика
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