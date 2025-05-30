45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
К тушению пожара в воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
В России
43
46 минут назад
Экспорт пива из РФ в Грузию вырос до рекордных показателей
С января по апрель 2025 года Грузия купила у России пива на 685 тысяч долларов, что стало рекордным показателем.
Уточняется, что ввоз соответствующей российской продукции в страну за первые четыре месяца 2025 года увеличился на 13%, вместе с этим в абсолютном выражении поставки выросли на 13% и составили 804,5 т, что превысило прошлогодний рекорд 709 т на $606 тыс.
Данный объём экспорта позволил России сохранить второе место среди основных поставщиков пива на грузинский рынок, первое же заняла Германия, а на третьем оказалась Турция, чей экспорт упал до 527 тонн.
Ранее сообщалось, что с января по март поставки российского пива в Казахстан выросли почти в полтора раза, до 6,3 миллиона долларов. При этом розничные продажи пива в России упали в I квартале 2025 года на 13 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Одновременно с этим увеличились продажи сидра, медовухи и пуаре, — пишет Lenta.ru.
0
0
0
0
0
Комментарии