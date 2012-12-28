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В России
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16 минут назад
Два взрыва произошло в районе бухты Десантная во Владивостоке
Два взрыва произошло в районе бухты Десантная во Владивостоке рано утром.
По информации Антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке, — говорится в Телеграм-канале регионального правительства.
По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и п. Щитовая частично было перекрыто
В результате происшествия повреждений и жертв нет, — отмечается в сообщении.
В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.
Ранее утром Центр организации дорожного движения Владивостока также сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях появились сообщения о вертолёте, замеченном на месте происшествия, а очевидцы утверждали, что слышали два громких взрыва. Спустя несколько часов в Телеграм-каналах появилась информация о снятии оцепления и восстановлении нормального движения, — сообщает Life.
Как сообщалось в Telegram-канале общественного транспорта города Владивостока, из-за перекрытой дороги было ограничено движение автобусов №72, — передает ТАСС.
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