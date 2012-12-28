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В России
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сегодня, 09:59

В Госдуму внесут закон об освобождении трехлетних вкладов от налогов

В Госдуму внесут законопроект, который освободит проценты по трехлетним вкладам от налогов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал на VII съезде Ассоциации банков России, что законопроект, освобождающий проценты по трехлетним вкладам от подоходного налога, будет внесен в Государственную думу в ближайшее время, — передает ТАСС.

«Есть предложение по поводу освобождения процентов по таким [трехлетним] вкладам от подоходного налога, и я рассчитываю, что Госдума нас поддержит. В ближайшее время мы такой законопроект внесем, и соответствующие решения будут приняты», — отметил Аксаков.

В прошлом году регулятор поддержал предложение об освобождении вкладов со сроком от трех лет от налога на доход.

Аксаков отметил, что инициатива скоро будет официально представлена.
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