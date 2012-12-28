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В России
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сегодня, 09:59
В Госдуму внесут закон об освобождении трехлетних вкладов от налогов
В Госдуму внесут законопроект, который освободит проценты по трехлетним вкладам от налогов.
«Есть предложение по поводу освобождения процентов по таким [трехлетним] вкладам от подоходного налога, и я рассчитываю, что Госдума нас поддержит. В ближайшее время мы такой законопроект внесем, и соответствующие решения будут приняты», — отметил Аксаков.
В прошлом году регулятор поддержал предложение об освобождении вкладов со сроком от трех лет от налога на доход.
Аксаков отметил, что инициатива скоро будет официально представлена.
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