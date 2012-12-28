Вместе выгодно: ПСБ начислит липецким предпринимателям бонусы за рекомендацию

Рассказываем, как получить вознаграждение

ПСБ запустил акцию для предпринимателей «Вместе выгодно»*. Это программа лояльности, по которой предусмотрено поощрение клиентов, пригласивших на обслуживание в банк других представителей малого и среднего бизнеса.

Механизм акции простой:

1. Рекомендуйте ПСБ своим бизнес-партнерам: поделитесь уникальной ссылкой-приглашением на открытие расчетного счета в банке. Эту ссылку можно найти в мобильном или интернет-банке, а также в специальном разделе акции на сайте банка.

2. Если приглашенный вами предприниматель откроет расчетный счет в ПСБ, перейдя по персональной ссылке, вы получите вознаграждение.

3. Получайте денежные бонусы: за каждую успешную рекомендацию ПСБ начислит вам до 4000 рублей.

Бонусы получат все

Акция выгодна не только тем предпринимателям, которые рекомендуют банк, но и пришедшим в ПСБ по приглашению. Новому клиенту специалисты банка подберут привлекательные условия обслуживания расчетного счета, и до конца календарного месяца за ведение счета плата взиматься не будет. А если в течение шести месяцев новый клиент совершит расчеты с контрагентами на сумму свыше 50 000 рублей, ПСБ начислит ему денежное вознаграждение — 3000 рублей. Такую же сумму получит предприниматель, пригласивший клиента в банк.

«Приглашать друзей, партнеров по бизнесу можно без ограничений. Чем больше предпринимателей станут новыми клиентами ПСБ, тем больше денежных бонусов можно получить. А владельцам нескольких компаний бонусы доступны за открытие счета для каждого своего предприятия», – прокомментировал Олег Костиков, заместитель регионального директора ПСБ в Липецке.

Преимущества расчетного счета в ПСБ:

· удобный контроль финансов: отслеживайте состояние финансов компании в режиме реального времени;

· быстрые и простые расчеты: осуществляйте расчеты с партнерами надежно и безопасно;

· бесплатный сервис проверки контрагентов: минимизируйте риски при работе с новыми партнерами;

· электронные выписки и справки: получайте необходимые документы в цифровом формате;

· удобный интернет-банк и мобильное приложение (18+): управляйте финансами компании в любое время и в любом месте.

Подробные условия акции «Вместе выгодно» уточняйте на сайте ПСБ или у консультантов банка.

* Акция «Вместе выгодно» проводится ПАО «Банк ПСБ» с 01.07.2023 г. по 31.12.2025 г. включительно. За факт отрытого расчетного счета действующий клиент получает 1000 ₽, новый клиент получает бесплатное расчетно-кассовое обслуживание на любом тарифе с момента открытия счета до конца месяца, в котором был открыт счет. За достижение новым клиентом расходного оборота 50 000 ₽ дополнительно действующему и новому клиенту на расчетный счет выплачивается вознаграждение в размере 3000 ₽. Подробную информацию о правилах проведения акции, сроках, вознаграждении и порядке его получения можно получить на сайте банка: https://www.psbank.ru/Business/Offers/Friends.

Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. Сайт: https://www.psbank.ru/. Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 1 апреля 2025 г.



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