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В России
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сегодня, 18:52
Рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21% в июне
На последнем заседании 25 апреля ЦБ сохранил ключевую на уровне 21% и уже перешел к полностью нейтральному сигналу, напомнила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Сейчас наиболее корректным решением будет оставить ставку на том же уровне и дополнительно смягчить риторику, добавил экономист Алексей Кричевский.
В целом ситуация в экономике РФ развивается по базовому сценарию ЦБ, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, инфляция снижается, но требуется время, чтобы убедиться в устойчивости тренда. К тому же, пока она остается все равно достаточно внушительной — около 10%.
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