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сегодня, 17:12
В Швейцарии обвал огромного ледника уничтожил 90% деревни Блаттен
Оползень также перегородил русло реки Лонза.
На записи с дрона можно увидеть, как с горной вершины сходит лавина, которая, по данным властей, состоит не только изо льда, но и из грязи и мусора.
В результате деревня у подножья после оползня оказалась засыпана всеми этими ледяными осколками и грязью.
На кадрах также можно различить крыши домов на границе оползня.
Разрушительный ледник получил имя Берч. От разгула стихии пострадала не только деревня, где целыми остались с десяток домов — забитой оказалась и местная река Лонза. Власти считают, что ситуация в ближайшее время может ухудшиться.
По данным местных властей, за несколько дней до катастрофы жители деревни были эвакуированы — там находились около 300 человек, поэтому жертв удалось избежать.
Один человек пока числится пропавшим без вести. Власти намерены восстанавливать деревню, — пишет «Российская газета».
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