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сегодня, 17:12

В Швейцарии обвал огромного ледника уничтожил 90% деревни Блаттен

Оползень также перегородил русло реки Лонза.

Обвал огромного ледника в Швейцарии, который уничтожил 90% деревни Блаттен, попал на видео, снятое беспилотником. Кадры показал телеканал SRF.

На записи с дрона можно увидеть, как с горной вершины сходит лавина, которая, по данным властей, состоит не только изо льда, но и из грязи и мусора.

В результате деревня у подножья после оползня оказалась засыпана всеми этими ледяными осколками и грязью.

На кадрах также можно различить крыши домов на границе оползня.

Разрушительный ледник получил имя Берч. От разгула стихии пострадала не только деревня, где целыми остались с десяток домов — забитой оказалась и местная река Лонза. Власти считают, что ситуация в ближайшее время может ухудшиться.

По данным местных властей, за несколько дней до катастрофы жители деревни были эвакуированы — там находились около 300 человек, поэтому жертв удалось избежать.

Один человек пока числится пропавшим без вести. Власти намерены восстанавливать деревню, — пишет «Российская газета».


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