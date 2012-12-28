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сегодня, 15:54
Гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума
Падёж скота в Белоруссии достиг исторического максимума. С заявлением об этом выступил президент республики Александр Лукашенко.
«О чем говорит статистика? Падеж [скота] достиг исторического максимума», — заявил президент.
По словам Лукашенко, «председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор доложат, сколько посадили [в тюрьму] за это (падеж скота)».
«Я как человек деревенский вообще не понимаю и работавший в сельском хозяйстве не понимаю, как можно допустить гибель маленьких деток — теляток», — сказал президент.
«Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Это недопустимо, за это надо нести уголовную ответственность», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко высказался о ситуации с картошкой, заявив, что нужно вырастить её в таком количестве, чтобы хватило и Белоруссии, и России.
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