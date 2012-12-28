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сегодня, 15:54

Гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума

Падёж скота в Белоруссии достиг исторического максимума. С заявлением об этом выступил президент республики Александр Лукашенко.

Гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума, виновные в этом должны понести уголовную ответственность. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с правительством, — передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «Первый информационный».

«О чем говорит статистика? Падеж [скота] достиг исторического максимума», — заявил президент.

По словам Лукашенко, «председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор доложат, сколько посадили [в тюрьму] за это (падеж скота)».

«Я как человек деревенский вообще не понимаю и работавший в сельском хозяйстве не понимаю, как можно допустить гибель маленьких деток — теляток», — сказал президент.

«Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Это недопустимо, за это надо нести уголовную ответственность», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко высказался о ситуации с картошкой, заявив, что нужно вырастить её в таком количестве, чтобы хватило и Белоруссии, и России.
Белоруссия
экономика
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