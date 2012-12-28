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В России
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сегодня, 13:59
В МВД рассказали о похищающих аккаунты в сервисе заказов такси мошенниках
Ведомство сообщило, что злоумышленники выдают себя за водителей, связываясь через мессенджеры с оформившими заказ гражданами.
Согласно данным ведомства, злоумышленники получают доступ к аккаунту водителя в сервисе такси или доставки, обманывая жертву для получения кода авторизации. Скомпрометированный аккаунт используется для оформления фиктивных заказов, которые выполняются с другого аккаунта. Деньги за несуществующие поездки списываются с банковской карты пассажира и поступают на счета мошенников.
«Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, — не сообщайте коды из СМС. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку», — говорится в сообщении ведомства.
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