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В России
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сегодня, 13:59

В МВД рассказали о похищающих аккаунты в сервисе заказов такси мошенниках

Ведомство сообщило, что злоумышленники выдают себя за водителей, связываясь через мессенджеры с оформившими заказ гражданами.

Мошенники начали взламывать аккаунты россиян в сервисах для заказа такси, — рассказали в Телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Согласно данным ведомства, злоумышленники получают доступ к аккаунту водителя в сервисе такси или доставки, обманывая жертву для получения кода авторизации. Скомпрометированный аккаунт используется для оформления фиктивных заказов, которые выполняются с другого аккаунта. Деньги за несуществующие поездки списываются с банковской карты пассажира и поступают на счета мошенников.

«Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, — не сообщайте коды из СМС. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку», — говорится в сообщении  ведомства.
мошенники
такси
аккаунты
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