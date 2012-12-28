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В России
38
43 минуты назад

Продажи жилой недвижимости в России упали почти на 40%

Продажи жилой недвижимости упали относительно апреля на 40% в России.

Продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 39,8% в сравнении с мартом. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CORE.XP по итогам апреля, — пишут «Известия».

При этом, как отмечают аналитики, после отмены льготных ипотечных программ и повышения банковских ставок россияне всё чаще приобретают недвижимость через механизм рассрочки. Доля таких покупок составляет уже 54%.

«Объем сделок в квадратных метрах действительно снижается с февраля. Покупатели не спешат с решениями, ожидая улучшения геополитического климата и расширения семейной ипотечной программы. Усиление курса рубля также заставляет покупателей больше наблюдать, чем принимать решения», — рассказала директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Как прогнозируют в компании, тренд на понижение сохранится в мае. При этом, согласно исследованию, локомотивами роста в жилой недвижимости остаются премиум- и делюкс-классы. Так, цены на такие квартиры за год выросли на 57,4 и 24,5% соответственно. В то время как по комфорт-классу увеличение составило всего 0,1%.

На этом фоне, как отмечается в исследовании, инвестиции в строительство жилья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократились на 50%, упав со 179 млрд до 90 млрд рублей.

При этом, по мнению гендиректора CORE.XP Владимира Пинаева, беспокоиться, что в отрасли наступит серьезный кризис, не стоит.

«Основную массу проектов сегодня уже реализует ограниченный круг девелоперов. Риски банкротств застройщиков, конечно, существуют, но у государства есть механизмы, как работать с этой проблемой. Очевидно, что при необходимости власти окажут поддержку крупным системным застройщикам», — пояснил он.

Что касается мелких и средних девелоперов, то есть тенденция по продаже ими своих бизнесов, отметил Владимир Пинаев. Маленькие компании уходят к более крупным завтройщикам. Поэтому рынок будет и дальше консолидироваться, добавил он.
жилье
недвижимость
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