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В мире
28
27 минут назад

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря, уровень мощности которой приближен к G3, самые высокие колебания были зафиксированы утром.

Магнитная буря уровня G3 началась на Земле, — рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего «сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Геомагнитная буря уровня G3 началась утром 29 мая после неожиданного всплеска солнечного ветра. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Как сообщается, во второй половине ночи с 28 на 29 мая скорость солнечного ветра в околоземном пространстве резко превысила 650 км/с, а его температура временами достигала 1 млн °C.

Начало бури зафиксировано в 05:16 по мск.

«Скорее всего, начавшаяся магнитная буря будет непродолжительной и вскоре прекратится, однако возмущения геомагнитного поля, не достигающие уровня магнитных бурь, сохранятся и до окончания сегодняшнего дня», — написал Леус.
магнитные бури
здоровье
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