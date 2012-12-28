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В России
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5 минут назад
В РФ наблюдается дефицит картофеля
В России наблюдается дефицит картофеля, что привело к двухкратному росту цен.
Об этом российский лидер заявил после разговора с представителями агросектора.
«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается», — сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Это объясняется снижением урожая картофеля — в 2024 он оказался на 11,9% меньше, чем в 2023 году. В прошлом году всего было собрано 17,83 миллиона тонн картофеля. В Минсельхозе России снижение объема урожая объяснили неблагоприятными погодными условиями.
На фоне информации о дефиците власти Калининградской области даже запретили вывозить овощ из региона.
«Проведите необходимые встречи с нашими аграриями. Если необходимо — на моём уровне. Мы до конца ещё не самообеспечены, вывозим картофель, картофель завозится уже по другой цене <…>. Там можно любые меры принимать, какие только возможны правительством, но если мы два раза оплачиваем логистику… Может быть, наш же картофель обратно и привозим», — обратился губернатор к министру сельского хозяйства Артёму Иванову.
Глава региона призвал максимально поддерживать проекты, направленные на повышение продовольственной безопасности Калининградской области.
Как пояснили в пресс-службе Минсельхоза Карелии, регион обеспечивается картофелем за счет собственного производства и ввоза продукции из-за пределов региона. В 2024 году самообеспеченность картофелем — 45,3%.
«Около 80% произведенного картофеля приходятся на хозяйства населения и используются для личного потребления. С учетом ввозимой продукции дефицита на агропродовольственном рынке республики нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
При этом основной отраслью сельского хозяйства в Республике Карелия является молочное скотоводство, вследствие чего отрасль растениеводства ориентирована, главным образом, на производство кормов. Картофель выращивают сельхозтовары производители Сортавальского, Прионежского, Олонецкого, Медвежьегорского районов. В этом году посевная площадь сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 190 га.
Чтобы стимулировать сельхозтоваропроизводителей к увеличению объемов производства Министерство выплачивает субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем, на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян картофеля, на 1 тонну произведенного картофеля. Однако, пока широкой популярности у картофеля среди аграриев нет.
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