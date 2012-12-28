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В России
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56 минут назад
В результате атаки дрона на Москву обломки БПЛА упали на жилой дом
В результате атаки дрона на Москву обломки БПЛА упали на территории жилого комплекса на проспекте Вернадского.
Он также добавил, что ПВО Минобороны отразила атаку трёх беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В Одинцово в Подмосковье части беспилотника рухнули во дворе жилого многоквартирного дома, повреждения получили два автомобиля. По информации «Известий», обломки упали на крышу многоэтажки на улице Чистяковой.
Представитель Росавиации Артем Кореняко перед этим написал в Телеграм-канале, что аэропорт Внуково приостановил рейсы.
В Минобороны России сообщили, что в период с 20.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что 30 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, четыре БпЛА – над территорией Орловской области, четыре БпЛА — над территорией Рязанской области, еще четыре БпЛА — над территорией Республики Крым, три БпЛА — над территорией Московского региона, два беспилотника — над территорией Брянской области, и один дрон — над территорией Тамбовской области.
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