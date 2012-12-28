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В России
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23 минуты назад
Под видом аналогов «Оземпика» в интернете продаются БАДы-пустышки
Таков итог экспертизы, которую провел Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи в отношении российских препаратов Turbo Ozemріс и Azempic+.
Заказчиками исследования выступили эксперты проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт».
БАДы реализуют под видом «пищевой добавки» и «пищевого концентрата», эта лазейка помогает обойти закон об обязательной регистрации и маркировке «Честный знак». За это производителям может грозить уголовная ответственность, заявили «Известиям» в «Антиконтрафакте».
«Названия продуктов «Turbo Ozemріс» и «Azempic+» не имеют доказательной базы и могут ввести потребителей в заблуждение относительно их свойств, указывая на предполагаемую эффективность из-за схожести до степени смешения с наименованием лекарственного препарата «Оземпик», — говорится в заключении.
Эксперты поясняют, что «Оземпик» — это лекарство для терапии диабета, его активным веществом является «семаглутид». В то время как в указанных БАДах никакого семаглутида нет.
Оба продукта не соответствуют заявленным свойствам, вводят в заблуждение потребителя, а значит, по закону подлежат изъятию из оборота, говорится в исследовании. «Добавки, названия которых одноименны или схожи до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов, могут быть изъяты из оборота и запрещены к продаже», — говорится в протоколе.
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