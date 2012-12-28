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47 минут назад
В Иркутской области ввели трехдневный траур после гибели пятерых подростков
В Байкальске Иркутской области ввели трехдневный траур после гибели пятерых подростков в в СНТ «Горный Байкал».
«Выражаю скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким», — сообщил Темгеневский в своем Телеграм-канале.
Глава администрации написал также, что траур продлится 28, 29 и 30 мая.
Темгеневский заявил, что причиной произошедшего стало празднование дня рождения одного из учащихся, вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление.
Утром 28 мая в СК заявили, что тела пятерых несовершеннолетних были обнаружены в Байкальске Иркутской области после нападения с ножом и последующего поджога одного из частных домов.
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