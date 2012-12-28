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47 минут назад

В Иркутской области ввели трехдневный траур после гибели пятерых подростков

В Байкальске Иркутской области ввели трехдневный траур после гибели пятерых подростков в в СНТ «Горный Байкал».

Трехдневный траур объявлен в Байкальском городском поселение после массового убийства подростков в Байкальске Иркутской области, — заявил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

«Выражаю скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким», — сообщил Темгеневский в своем Телеграм-канале.

Глава администрации написал также, что траур продлится 28, 29 и 30 мая.

Темгеневский заявил, что причиной произошедшего стало празднование дня рождения одного из учащихся, вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление.

Утром 28 мая в СК заявили, что тела пятерых несовершеннолетних были обнаружены в Байкальске Иркутской области после нападения с ножом и последующего поджога одного из частных домов.
траур
подростки
убийство
дети
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