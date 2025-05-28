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В мире
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3 минуты назад
Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей
У ракеты вышла из строя система управления высотой полета. До этого аппарат запускали восемь раз, и только четыре запуска были успешными.
После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, однако спустя полчаса начал бесконтрольно вращаться.
Корабль вышел на орбиту, но через некоторое время у него вышла из строя система управления высотой полета. Связь с ним была потеряна через десять минут после старта. Кроме того, Starship не смог открыть люк, чтобы запустить макеты спутников нового поколения Starlink, как было запланировано, — передает Bfm.ru.
До этого ракету запускали восемь раз, и только четыре запуска были успешными.
Ранее в SpaceX объяснили, что авария в ходе восьмых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship произошла из-за непреднамеренного смешивания топливных компонентов в одном из центральных двигателей Raptor.
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