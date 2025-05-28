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сегодня, 15:14

Неизвестное науке существо нашли рыбаки внутри камбалы в Магадане

Неизвестное науке существо выловили рыбаки из Магадана в Охотском море. Морского обитателя обнаружили внутри камбалы, когда разделывали рыбу.

Рыбаки из Магадана обнаружили необычное существо в камбале, выловленной в Охотском море, — пишет МК со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Во время разделки рыбы в одной из них было найдено некое странное существо, которое окрестили «Чужим», как в известных фильмах ужасов. Оно представляло с собой длинное и тонкое, как у червя, тельца, к которому крепился рот с зубами.

Ихтиолог из московского вуза, комментируя находку, признался, что никогда не сталкивался с подобным явлением.

Необычную находку передали московским учёным. По данным канала, исследованием существа сейчас занимаются ихтиологи кафедры одного из столичных вузов. Учёные уже отметили, что подобные животные им ранее не попадались.

В настоящее время специалисты изучают обнаруженную особь, чтобы определить ее природу и происхождение.
наука
животные
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