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В России
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сегодня, 15:14
Неизвестное науке существо нашли рыбаки внутри камбалы в Магадане
Неизвестное науке существо выловили рыбаки из Магадана в Охотском море. Морского обитателя обнаружили внутри камбалы, когда разделывали рыбу.
Во время разделки рыбы в одной из них было найдено некое странное существо, которое окрестили «Чужим», как в известных фильмах ужасов. Оно представляло с собой длинное и тонкое, как у червя, тельца, к которому крепился рот с зубами.
Ихтиолог из московского вуза, комментируя находку, признался, что никогда не сталкивался с подобным явлением.
Необычную находку передали московским учёным. По данным канала, исследованием существа сейчас занимаются ихтиологи кафедры одного из столичных вузов. Учёные уже отметили, что подобные животные им ранее не попадались.
В настоящее время специалисты изучают обнаруженную особь, чтобы определить ее природу и происхождение.
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