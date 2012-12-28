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В России
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50 минут назад
Skoda не намерена возвращаться на российский рынок
Чешский автопроизводитель Skoda не намерен возвращаться на российский рынок.
Пресс-секретарь по корпоративным коммуникациям Skoda Auto Ивана Поволна заявила Autonews, что компания столкнулась с беспрецедентными сложностями с точки зрения логистики и ведения коммерческой деятельности в начале 2022 года.
Кроме того, Поволна добавила, что компания «следует санкционной политике в отношении России» и возвращаться на российский рынок не планирует.
«Поэтому возобновление предпринимательской деятельности в России или установление новых деловых отношений с российскими юридическими лицами не планируется», — резюмировала представитель Skoda.
До 2022 года на российских предприятиях велся выпуск целого ряда моделей Skoda: на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде собирали лифтбеки Octavia, кроссоверы Karoq и Kodiaq, а на площадке в Калуге — Rapid.
Весной 2023 года председатель правления Skoda рассказал об убытках, которые понесла Skoda после ухода из России. На тот момент они оценивались в €700 млн.
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