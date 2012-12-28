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+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
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В России
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сегодня, 12:05
В РФ планируют запустить ипотеку под 2% годовых для военных и ветеранов
Для действующих военнослужащих и ветеранов готовят льготную ипотеку под 2% годовых.
При этом минимальный размер первого взноса будет 20%. Такая важная программа разработана по прямому поручению президента России, — пишет «Российская газета».
Инициатива разработана по поручению президента России и охватывает участников СВО, их супругов, а также родственников в случае гибели военного. Право на оформление льготной ипотеки передается родителям или совершеннолетним детям, если у погибшего не осталось супруга.
По условиям программы, размер первого взноса составит не менее 20%. Лимит займа в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих регионах установлен на уровне 12 миллионов рублей. Для других субъектов страны максимальная сумма составит 6 миллионов. Заемщик должен быть официально зарегистрирован в регионе, где планирует приобрести жилье.
Программа может быть совмещена с другими мерами господдержки и направлена на улучшение условий жизни военных и их семей. По оценкам инициаторов, реализация проекта может ежегодно привлекать более триллиона рублей инвестиций в строительную отрасль.
Уточняется, что льготную ипотеку можно будет совместить с другими государственными мерами поддержки.
Планируется, что программа поможет поддержать семьи защитников страны и будет привлекать более 1 триллиона рублей инвестиций в сферу строительства ежегодно.
Ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить предложения по выделению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и родным участников спецоперации на Украине. Как сообщается на сайте Кремля, проект должен быть разработан до 15 июня.
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