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В России
50
сегодня, 12:05

В РФ планируют запустить ипотеку под 2% годовых для военных и ветеранов

Для действующих военнослужащих и ветеранов готовят льготную ипотеку под 2% годовых.

В России готовится запуск льготной ипотечной программы для военнослужащих и ветеранов, ставка по которой составит 2% годовых, — заявил первый заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

При этом минимальный размер первого взноса будет 20%. Такая важная программа разработана по прямому поручению президента России, — пишет «Российская газета».

Инициатива разработана по поручению президента России и охватывает участников СВО, их супругов, а также родственников в случае гибели военного. Право на оформление льготной ипотеки передается родителям или совершеннолетним детям, если у погибшего не осталось супруга.

По условиям программы, размер первого взноса составит не менее 20%. Лимит займа в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих регионах установлен на уровне 12 миллионов рублей. Для других субъектов страны максимальная сумма составит 6 миллионов. Заемщик должен быть официально зарегистрирован в регионе, где планирует приобрести жилье.

Программа может быть совмещена с другими мерами господдержки и направлена на улучшение условий жизни военных и их семей. По оценкам инициаторов, реализация проекта может ежегодно привлекать более триллиона рублей инвестиций в строительную отрасль.

Уточняется, что льготную ипотеку можно будет совместить с другими государственными мерами поддержки.

Планируется, что программа поможет поддержать семьи защитников страны и будет привлекать более 1 триллиона рублей инвестиций в сферу строительства ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить предложения по выделению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и родным участников спецоперации на Украине. Как сообщается на сайте Кремля, проект должен быть разработан до 15 июня.
льготная ипотека
военные
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