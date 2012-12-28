В Иркутской области возбудили дело после гибели пятерых подростков при пожаре

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетних. В городе Байкальске ночью 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал» произошел пожар, на месте которого были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних.