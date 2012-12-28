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В России
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42 минуты назад
В Иркутской области возбудили дело после гибели пятерых подростков при пожаре
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетних. В городе Байкальске ночью 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал» произошел пожар, на месте которого были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних.
Уточняется, что ночью в городе Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних.
По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.
По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение.
Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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