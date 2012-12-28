«Пятёрочка» открыла юбилейный 500-й магазин по франшизе

Этот бизнес-формат всё больше привлекает российских предпринимателей

Сеть магазинов «Пятёрочка» отметила важную веху в развитии своей франчайзинговой модели — открылся уже 500-й магазин, работающий по франшизе. Юбилейный объект площадью более 400 кв. м. заработал в поселке Золотухино Курской области по адресу ул. Почтовая, дом 12. В новом магазине на полках представлено более 3,5 тысяч разных товаров, а также есть собственная пекарня, которая несколько раз в день выпекает свежие хлебобулочные изделия, и кофемашина для приготовления ароматного зернового кофе.





Франшиза «Пятёрочки» продолжает активно развиваться и становится всё более привлекательным вариантом для предпринимателей, которые хотят открыть собственный бизнес с поддержкой сильного партнёра. Благодаря модели обратного франчайзинга предприниматели могут запускать собственный бизнес в родном городе или районе, даже не имея опыта в ритейле. Новым партнёром «Пятёрочки» стал Максим Хлынин — местный предприниматель, который воспользовался этой моделью для старта и развития в сфере продуктового ритейла.

«Это мой первый опыт в сфере розничной торговли, хотя собственный бизнес у меня уже почти 10 лет, но совершенно в другой области. За счет понятной модели обратного франчайзинга и поддержке сети я смог быстро решить все вопросы на старте. Всего за три месяца мне удалось открыть объект — во многом благодаря услуге «Магазин под ключ», которую «Пятёрочка» предоставляет своим франчайзи», — рассказал Максим Хлынин, партнёр торговой сети «Пятёрочка» в Курской области.

Как отмечают в «Пятёрочке», более половины франчайзи не останавливаются на одном магазине и продолжают масштабировать свой бизнес.

«Мы видим большой интерес со стороны предпринимателей к нашей франшизе. Это понятный, проверенный и перспективный формат, который позволяет строить бизнес вместе с надёжным партнёром. Особенно приятно, что многие наши франчайзи делают первые шаги в рознице именно с нами. Желаю новому магазину отличных результатов и скорейшей окупаемости» — прокомментировал Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка».





Юбилейный магазин в Золотухино — это вторая «Пятёрочка» в этом рабочем посёлке с населением более 4 тысяч человек. Развитие с помощью франшизы укрепляет позиции сети в регионах, способствует созданию новых рабочих мест и делает современные форматы торговли более доступными для жителей. В 2024 году количество франчайзинговых магазинов сети выросло на 53%, достигнув 487 точек. В течение года было открыто 172 новых магазина по франшизе. В 2025 году «Пятёрочка» планирует открыть более 400 новых торговых точек, что значительно увеличит темпы расширения сети.





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