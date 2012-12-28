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В России
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4 минуты назад
Принят закон о совершенствовании регулирования рынка биодобавок
Закон предусматривает введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже.
В соответствии с документом, врачи получат право назначать своим пациентам БАДы при наличии у них показаний к применению. А перечень самих БАДов, а также заболеваний, при которых могут быть назначены БАДы, будет определять Министерство здравоохранения РФ при согласовании с Роспотребнадзором.
Врачи смогут назначать пациентам БАДы только из перечня Минздрава. Это значит, что появится гарантия соответствия всем стандартам качества. Также врачи получат возможность оценивать факторы риска развития заболеваний, при которых пациентам могут быть назначены БАДы.
Также документ предусматривает введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже. Председатель профильного Комитета по охране здоровья Сергей Леонов ранее пояснил, что разработка данного проекта была вызвана в том числе тем, что требования к производственной технологии БАД ниже, чем у лекарств. Он привел в пример, как год назад на российских маркетплейсах обнаружили БАДы, из‑за которых в Японии пострадали сотни человек, при этом эти пищевые добавки в России не были зарегистрированы и их реализация была запрещена.
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