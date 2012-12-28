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сегодня, 15:11

В Госдуме приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов

В Госдуме приняли закон, защищающий права граждан, проживающих в многоквартирных домах. Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех.

Депутаты приняли законопроект, защищающий права граждан, которые проживают в многоквартирных домах, — говорится на сайте Госдумы.

«С 2024 года в Государственную Думу поступило 1162 жалобы на работу УК и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Практически все обращения — коллективные», — написал в своем Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что подписчики в комментариях также указывают на проблемы в деятельности управляющих компаний, отсутствие полноценного контроля за ними.

«Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД. Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех», — отметил Володин.

«Это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой», — резюмировал председатель Госдумы.

В ходе обсуждения вопроса на пленарном заседании Володин также добавил, что «нам надо обязательно с вами обращать внимание на то, что пишут нам люди. Потому что сегодняшнее решение — это ответ на запрос, на то, чтобы работа управляющих компаний была более эффективна, чтобы качество услуг было выше».

По его словам, «порядка будет больше»: «Плесень гибнет на свету. Чем больше света, тем больше прозрачности, тем больше порядка», — заключил Вячеслав Володин.
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