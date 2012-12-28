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В России
38
32 минуты назад

Ушедшим из РФ иностранным брендам запретят обратный выкуп акций

По оценкам Ассоциации юристов России, новые правила потенциально затрагивают не менее 18 компаний, которые покинули российский рынок с опционом на обратный выкуп.

В июне Госдума намерена рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возврате иностранных брендов в Россию — как компании смогут реализовать свои права на обратный выкуп акций.

Проект описывает, в каких случаях иностранцы получат отказ в выкупе своих активов. Его может дать новый владелец или ведомства. По подсчетам Ассоциации юристов, такие риски появятся как минимум у 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп, — пишут «Известия».

Публично о том, что уходящая компания заключила с отечественным покупателем сделку с опционом, как правило, не сообщалось. Известны лишь отдельные случаи, когда иностранные игроки покидали рынок с надеждой вернуться в перспективе. Например, так было в случае с французским Renault и американским McDonalds. Первая передала свои российские активы с правом выкупа доли в течение шести лет. Как писали СМИ, аналогичные условия были с рестораторами из «Вкусно — и точка», которая, правда, не раскрывала своих условий по сделке.

Покупатель акций некогда зарубежной компании в одностороннем порядке может отказаться от новой сделки по возврату бизнеса иностранному инвестору. То есть может заблокировать реализацию опциона по нескольким причинам: если зарубежный акционер родом из страны, которая совершает к России недружественные действия; если в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка; с момента заключения контракта истекло два года и более, причем российский владелец исполняет все взятые на себя обязательства перед работниками и кредиторами.

В таком случае зарубежный бизнес может получить компенсацию — ее размер устанавливает правительство. Если бывшие партнеры перед уходом не исполнили свои обязательства, то размер компенсации по опциону сократится, сумму уменьшения посчитает суд.

Федеральные власти, согласно законопроекту, получат право отказать иностранным предпринимателям в возврате активов. Это будет возможно, если компания относится к отрасли, которая значимо влияет на социально-экономическое состояние РФ. А также будут определены все ранее описанные причины одновременно. Критически значимый бизнес, связанный с финансовой стабильностью и обороной страны, можно будет вернуть при согласовании с президентом. Закон вступит в силу со дня его опубликования.
бренды
уход из РФ
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