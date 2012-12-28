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сегодня, 13:06

В Госдуму внесли закон о пенсии для рожденных с помощью ЭКО детей

В Госдуму внесли проект о выплате страховой пенсии по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий (ЭКО) после смерти отца.

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым внесла в Госдуму законопроект, который гарантирует страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца, — передает ТАСС.

Ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующими конституции несколько положений ст. 10 федерального закона «О страховых пенсиях» — в той мере, в какой они не допускают назначения пенсии по потере кормильца таким детям.

«Проектом федерального закона предлагается определить новый вид социальной пенсии - социальная пенсия детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке, и предоставить таким детям аналогичные права, которые предусмотрены в действующем законодательстве для детей, оба родителя которых неизвестны», — говорится в пояснительной записке.

КС РФ ранее отмечал, что в системе социального обеспечения сейчас не предусмотрены регулярные выплаты ребенку, зачатому с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования супруга его матери (который при жизни выразил намерение иметь детей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий и в отношении которого впоследствии в судебном порядке установлен факт отцовства).

«Юридически значимыми фактами для реализации права на указанную пенсию является рождение ребенка по истечении 300 дней со дня смерти его генетического родителя, которое подтверждается сведениями о рождении ребенка, смерти его генетического родителя, и установление факта отцовства, которое устанавливается в судебном порядке», — считают авторы.
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