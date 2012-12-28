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56 минут назад

Интернет «Ростелекома» пришел еще в семь садовых товариществ Липецкой области

«Ростелеком» продолжает расширять покрытие оптикой садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Липецкой области. 

За 12 месяцев (с мая 2024 года по май 2025 года) специалисты провайдера обеспечили доступ в Сеть трем тысячам домохозяйств, в которых суммарно проживают более восьми тысяч человек. Интернет по технологии GPON («оптика в дом») пришел в СНТ Липецкого и Грязинского районов[1]. Строительство новых каналов связи велось в рамках инвестиционной программы компании. До конца года оператор планирует вложить собственные средства в создание телеком-инфраструктуры еще в пяти товариществах, расположенных в черте Липецка[2]. Благодаря этому возможность подключения интернета и любых ресурсоемких сервисов появится еще в 1 700 частных домах.

Александр Лисенков, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В нашей области во многих СНТ разместились уже не дачные домики, а полноценные коттеджи. Люди живут здесь круглогодично и рассчитывают на такой же уровень комфорта и доступности услуг, как в городских квартирах. Мы обратили внимание на эту тенденцию еще пять лет назад, впервые вложив собственные средства в обеспечение интернетом садовых товариществ, расположенных в черте Липецка, в Добровском и Липецком районах3. Тогда связь получили более 1 200 домохозяйств. В прошлом году, проанализировав ситуацию на рынке недвижимости, поняли, что запрос на высокоскоростной интернет в СНТ будет только расти, поэтому приняли решение увеличить объем инвестиций в это направление. При выборе товариществ для цифровизации ориентируемся на два критерия: наличие магистральных сетей рядом с поселениями и количество заявок от жителей на подключение услуг компании».

Сегодня жителям СНТ доступен интернет скоростью до 700 Мбит/с. По данным «Ростелекома», активнее всего новые клиенты приобретают пакеты услуг, в которые также входят интерактивное телевидение и мобильная связь. Востребованы и камеры видеонаблюдения, особенно среди тех, кто не проживает в садовых товариществах постоянно.

Татьяна Иванова, жительница СНТ:

«Когда у нас появился третий ребенок, решили перебраться за город. Вариант в СНТ был самым доступным, поэтому построились здесь. Но с доступом в Сеть тогда было не очень хорошо. Проводного интернета не было, только мобильный. А его скорости не хватало не то что для удаленной работы, а даже для активного виртуального серфинга. Поэтому тянули с переездом, приезжали только по выходным. Теперь, благодаря “Ростелекому”, всё как в городе».

«Ростелеком» имеет самый высокий охват домохозяйств оптоволоконными каналами связи в Липецкой области — более 90 %. Чтобы проверить наличие технической возможности для подключения к сети провайдера, нужно оставить заявку на сайте компании.

 

ПАО «Ростелеком». Реклама

[1]Липецкий район: СНТ «Дачный-1», СНТ «Дачный-2», СНТ «Дачный-3», СНТ «Дачный-4», СНТ «Дачный-5», СНТ «Металлург-4»”;
Грязинский район: СНТ «Металлург-3».

[2] СНТ «Весна», СНТ «Им. Мичурина», СНТ «Кооператор», СНТ «Строитель», СНТ «Тракторостроитель-1».

3 Добровский район: СНТ «Горицы», СНТ «Зеленый Бор», СНТ «Лесное», СНТ «Капитанщино»;

Липецк: СНТ «Желтые пески», СНТ «Цементник»;

Липецкий район: СНТ «Пенсионеров и инвалидов», СНТ «Речное».



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