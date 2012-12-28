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В России
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28 минут назад
Штрафы для родителей в РФ могут увеличить в четыре раза
В России штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка может вырасти до двух тысяч рублей.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что поправки касаются увеличения штрафа за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
«Сейчас штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних составляет от 100 до 500 рублей», — сказал он.
Размер штрафа по этой статье не менялся с 2007 года, — заявил Груздев.
Поправками предлагается установить штраф за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в размере от 500 до 2 тысяч рублей.
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