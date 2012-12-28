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В России
39
28 минут назад

Штрафы для родителей в РФ могут увеличить в четыре раза

В России штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка может вырасти до двух тысяч рублей.

Наказание за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних ужесточат. Такие поправки 26 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, — пишут «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что поправки касаются увеличения штрафа за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Сейчас штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних составляет от 100 до 500 рублей», — сказал он.

Размер штрафа по этой статье не менялся с 2007 года, — заявил Груздев.

Поправками предлагается установить штраф за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в размере от 500 до 2 тысяч рублей.
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