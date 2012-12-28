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В России
36
39 минут назад

С 1 июня российские аптеки станут частью системы здравоохранения

С 1 июня 2025 года аптеки в России официально переходят в статус участников системы здравоохранения.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала, что с 1 июня 22025 года аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой сферы, — передает РИА Новости.

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли в сферу деятельности в области здравоохранения. Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — сказала она.

По словам депутата, льготы, которые теперь получат фармацевты, могут отличаться в зависимости от региональных мер поддержки.

Для населения нововведение ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, как и раньше, будет контролировать государство, поэтому роста цен на них из-за смены ОКВЭД не предвидится, отметила Дрожжина.

«Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность», — резюмировала она.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден правительством для государственного регулирования цен на лекарства. В него включены препараты для большинства видов медицинской помощи. Цены на эти лекарства не могут превышать установленные пределы. В этом году в перечень добавили еще 18 наименований, большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний.
аптеки
здоровье
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