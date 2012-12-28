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сегодня, 09:59

В «Руспродсоюзе» заявили о снижении цен на яйца

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже трёхзначных отметок впервые с ноября 2023 года — до 98,3 рубля.

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже 100 рублей впервые за 1,5 года, — рассказали ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рубля. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — говорится в сообщении.

В последний раз яйца стоили ниже 100 рублей за десяток в ноябре 2023 года.

В ассоциации также рассказали, что на протяжении всего 2025 года цены на яйца снижаются.

«Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства», — отметили в «Руспродсоюзе».
яйца
цены
экономика
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