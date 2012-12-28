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В России
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сегодня, 09:59
В «Руспродсоюзе» заявили о снижении цен на яйца
Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже трёхзначных отметок впервые с ноября 2023 года — до 98,3 рубля.
«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рубля. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — говорится в сообщении.
В последний раз яйца стоили ниже 100 рублей за десяток в ноябре 2023 года.
В ассоциации также рассказали, что на протяжении всего 2025 года цены на яйца снижаются.
«Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства», — отметили в «Руспродсоюзе».
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