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22 минуты назад

Фонд «Милосердие» поддержит грантами более 60 волонтерских проектов

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» приступил к выдаче персональных грантов активным жителям и общественным организациям из четырех регионов страны. Все они - победители конкурсного отбора программы «Стальное дерево», которая поддерживает самые яркие социальные инициативы волонтеров.

В 2025 году в общую копилку конкурса поступило рекордное за все девять лет действия программы число предложений – 452. Авторов лучших креативных идей определяли региональные конкурсные комиссии в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, местного бизнеса и фонда.

Победители получат гранты до 500 тысяч рублей в зависимости от сложности проектов. Им предстоит завершить работы до конца текущего года.

Жители Алтайского края стали авторами 11 проектов. Одна из их инициатив поможет сделать занятия в музыкальной школе доступными для маломобильных учеников. У ветеранов появится свое помещение, оснащенное всем необходимым для культурных мероприятий. Любители спорта смогут присоединиться к регулярным тренировкам по бадминтону, а детские секции получат новое спортивное оборудование.

В Белгородской области приступят к реализации 13 социальных проектов. По их завершению в Старом Осколе откроются новые общедоступные спортивные объекты и развивающее пространство для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для жителей старшего поколения проведут занятия по вокалу, игре на музыкальных инструментах, танцевальные и творческие вечера.

31 проект «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Активисты проведут спортивный фестиваль силовых видов спорта, соревнования по воркауту, чемпионат среди школьных спасательных отрядов и соревнования по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Жителей «серебряного» возраста из Данковского района ждут мастер-классы по обучению гончарному ремеслу.

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Шесть проектов жителей Екатеринбурга помогут активистам создать молодежную студию по разработке анимационных фильмов, основанных на богатом фольклоре и мифологии Урала. Другие инициативы нацелены на развитие дошкольников и организацию активного досуга людей с инвалидностью.

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«Участники программы «Стальное дерево» вложили в личные социальные проекты частичку своей души, поэтому каждая инициатива очень ценна для нас, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Хочу пожелать грантополучателям успешной работы, упорства и настойчивости при реализации проектов. Не прошедших конкурсный отбор соискателей благодарим за инициативность и приглашаем в следующем году прийти к нам с новыми оригинальными идеями».

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»




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