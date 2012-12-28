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В России
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56 минут назад

Государство планирует софинансировать накопления на детских счетах

В Минфине поддержали государственное софинансирование детских счетов, открытых по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

Речь о счетах, которые любой родитель может открыть на несовершеннолетнего ребенка. Сумма софинансирования пока обсуждается, уточнил Иван Чебесков.
ПДС — это добровольный сберегательный продукт, который можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Граждане делают взносы, а государство софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые 10 лет после вступления в программу.

Сейчас россияне уже могут открыть ПДС не только на себя, но и на ребенка, однако детский продукт позволяют оформить далеко не все НПФ, отметил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Кроме того, сейчас дополнительного софинансирования для детей нет.

Участники рынка поддержали софинансирование детских ПДС. Будет оптимально, если власти установят господдержку для них в размере 36 тыс. рублей на каждого ребенка без привязки к доходу родителей, считает гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

После запуска софинансирования спрос на детские ПДС может вырасти в два-три раза в первые два года, ожидает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Особенно он будет интересен семьям с детьми до пяти лет.

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