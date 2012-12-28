Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
В России
37
58 минут назад
В Кемеровской области дети смогут отдохнуть в 825 лагерях
По данным кузбасского Минобра, 620 лагерей начнут принимать ребят уже в конце мая и первой декаде июня. Из них 37 лагерей — стационарные, 11 —палаточные, 73 лагеря труда и отдыха и 499 лагерей с дневным пребыванием. В первую смену в них отдохнут 42 000 детей.
Другие 205 лагерей начнут работать чуть позже — сейчас в них исправляют недочеты, выявленые надзорными органами.
0
0
0
0
0
Комментарии