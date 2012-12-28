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В России
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53 минуты назад
В Минэкономразвития видят риски переохлаждения российской экономики
Минэкономразвития продолжает фиксировать риски переохлаждения российской экономики.
«Мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики», — сказал он.
По его словам, в последние недели инфляция, по недельным данным, укладывается в диапазон 3-4%, — передает ТАСС.
«В последнее время недельные данные от месячных у нас не так сильно отличаются — иногда в плюс, иногда в минус — поэтому мы рассчитываем, что майские данные эту тенденцию закрепят. Конечно, мы рассчитываем, что это будет своевременно учтено Центральным банком при принятии решений», — отметил Решетников.
При этом он назвал реалистичным прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год на уровне 7,6%, объяснив это накопленным инфляционным потенциалом, сформировавшимся в конце 2024 и начале 2025 года.
Помимо этого в рамках заседания министр финансов Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов по изменению условий льготной ипотеки в стране.
«Ждем снижения ставок в экономике и сокращения расходов по госпрограммам», — заявил он, добавив, что охлаждение экономики «не может продолжаться бесконечно».
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