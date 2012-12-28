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В мире
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21 минуту назад
У берегов Индии затонуло судно с опасным грузом
Нефтепродукты и химикаты могли попасть в воду.
Судно затонуло у берегов индийского города Кочин утром 24 мая. Удалось спасти 21 из 24 членов экипажа.
«На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасными грузами и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 т дизельного топлива и 367,1 т топочного мазута», — говорится в сообщении.
Береговая охрана готова к реагированию в случае загрязнения окружающей среды. Самолеты ведомства проводят оценки пострадавшей территории. Пока сообщений о разливе нефти не поступало.
В результате аварии большой объем груза упал в море, — сообщили в ведомстве. По прогнозам властей индийского штата Керала, упавшие в море контейнеры дрейфуют в сторону берега со скоростью три километра в час. Пока крупный разлив нефтепродуктов не подтвержден, но нефтяные пятна могут достичь берега через 36-48 часов, угрожая районам Аллапужда и Кочи.
Береговая охрана готова к реагированию в случае загрязнения окружающей среды.
Контейнеровоз вышел их порта Вижинджам в городе Тируванантапураме, он направлялся в Кочин и должен был прибыть 24 мая.
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