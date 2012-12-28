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В России
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сегодня, 13:06

Цифровой рубль в РФ хотят использовать для выплат бюджетникам

Законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс ставит новую задачу перед системой публичных финансов.

Цифровой рубль могут начать использовать для выплат бюджетникам с 1 января 2026 года, — заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

По его словам, внесенный в Госдуму правительством на прошлой неделе законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс ставит перед системой публичных финансов задачу перестройки механики казначейских расчетов с тем, чтобы цифровой рубль, в частности, начали использовать для выплат бюджетникам, — передает ТАСС.

«Начальный этап, запланированный на октябрь 2025 года, предусматривает ограниченное использование цифрового рубля по тем расходам, которые утвердит правительство совместно с ЦБ. Эксперимент начнется с ограниченного числа операций, в первую очередь - с типовых и повторяющихся, где легко проследить хронологию, объем и результат. Это могут быть, например, выплаты поставщикам по заключенным госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям на текущие нужды», — отметил Гаврилов.

Для работников бюджетной сферы это нововведение на первом этапе может остаться почти незаметным.

«Однако уже с января 2026 года, когда уйдут ограничения на перечень допустимых расходов, цифровой рубль может начать использоваться и для выплат физлицам, в том числе бюджетникам. В таком случае необходимо будет заранее проработать технологические и организационные аспекты: как именно осуществляется начисление, как обеспечивается доступ к счету цифрового рубля, можно ли его свободно переводить в привычные формы денег и где именно он может использоваться без ограничений», — подчеркнул депутат.

В тексте законопроекта прямо не указано, что выплаты бюджетникам будут производиться в цифровом рубле, отметил депутат.

«Однако с 1 января 2026 года допускается использование цифрового рубля без ограничений по видам расходов, включая потенциально и выплаты физлицам. Это означает, что такая возможность может быть реализована, но только при наличии соответствующих решений на уровне правительства и при технической готовности систем. Описание счета цифрового рубля и механизмов доступа к нему (например, через мобильное приложение или портал госуслуг) в законопроекте отсутствует, равно как и точные правила использования этих средств — вопрос об их конвертации в другие формы или наличии ограничений остается на усмотрение будущих подзаконных актов», — заявил Гаврилов. Переход на цифровую модель расчетов будет зависеть от готовности бюджетных учреждений, наличия соответствующего программного обеспечения и нормативных инструкций от казначейства и Банка России, заключил он.
цифровой рубль
экономика
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