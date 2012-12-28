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В России
29
19 минут назад

В РФ планируют начать строительство деревянных пятиэтажек

Через два года в России могут появиться многоквартирные пятиэтажные дома из дерева. Сейчас проходят испытания деревянных высотных домов пожарными службами.

Многоквартирные дома из дерева могут появиться уже через два года, и такие дома рассматриваются как конкурентоспособный, но не самый дешевый вариант строительства по первоначальной стоимости квадратного метра, — рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Минстрой совместно с МЧС России ведет испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу… Думаю, что первые пятиэтажки из дерева начнут строить уже года через два, а может и быстрее», — отметил Кошелев.

Депутат отметил, что дорожной картой предусмотрено проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. По его словам, на сегодняшний день опыт строительства деревянных многоквартирных домов — очень небольшой.

«Это дома высотой в четыре этажа: два в тверском Торжке и два в вологодском Соколе, плюс в Новосибирской области в поселке Ложок введено в эксплуатацию первое деревянное здание на 16 квартир», — заявил Кошелев.

Политик указал, что один из первых в РФ подобных проектов был реализован в Архангельске: дом был возведен в рамках пилотной программы развития деревянного домостроения и сдан в эксплуатацию в 2022 году.

«Если говорить о географии проекта, то он включает всю страну. Никаких ограничений нет, но, конечно, строить начнут там, где будет учтена логистика, и подготовлена соответствующая инфраструктура», — добавил Кошелев.

Первый зампред комитета Госдумы подчеркнул, что глобальный выход деревянных квартирных домов на рынок будет проходить в рамках строительства особых экологичных кластеров и курортных зон, а также там, где спрос на нетоксичность особенно актуален, например, в Подмосковье. По его данным, Россия обладает огромными лесными ресурсами, которые могут быть использованы в строительстве.

«Во-первых, это улучшит экономику лесных регионов. Во-вторых, на изготовление деревянных панелей требуется в пять раз меньше энергии, чем на бетонные», — считает парламентарий.

Депутат Госдумы также назвал преимущества такого вида домов: во-первых, дерево гораздо легче бетона, камня или металла, под него нужны менее прочные фундаменты, оно обладает меньшей теплопроводностью, благодаря чему деревянные дома хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу летом, что позволяет снижать затраты на отопление и кондиционирование, а, во-вторых, деревянные конструкции легче и проще в обработке, что ускоряет строительство и снижает его стоимость.

«По текущим нормативам срок эксплуатации деревянного многоквартирного дома, как правило, составляет от 50 до 80 лет, при этом на долговечность дома влияют различные факторы, включая качество строительных материалов, условия эксплуатации и наличие своевременного и качественного ремонта», — пояснил Кошелев.

Кроме того, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, деревянные дома, включая многоквартирные и среднеэтажные, рассматриваются как конкурентоспособный, но не самый дешевый вариант строительства по первоначальной стоимости квадратного метра.

«Деревянные дома зачастую дешевле кирпичных, но могут быть дороже газобетонных и некоторых каркасных технологий, при этом деревянные дома выигрывают за счет более быстрой сборки, меньших затрат на фундамент из-за меньшего веса, высокой энергоэффективности и экологичности, что снижает эксплуатационные расходы в дальнейшем», — отметил политик.

Кошелев заключил, что современные клееные панели удерживают прямое пламя огня ничуть не хуже бетонных перекрытий.
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