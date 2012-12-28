Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Столкновение беспилотников в небе над Липецкой областью сняли рыбаки
Происшествия
На проспекте 60 лет СССР под колёсами «Ауди» погиб 7-летний мальчик
Происшествия
Температура в Липецке в понедельник будет близка к рекордным значениям
Погода в Липецке
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
В Ельце снова — красный уровень угрозы
Происшествия
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Происшествия
У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
В Липецкой области 1018 человек пострадали от укусов животных
Здоровье
Читать все
У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
В Липецкой области 1018 человек пострадали от укусов животных
Здоровье
58-летний липчанин перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
65-летнему липчанину спасли глаз
Здоровье
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Происшествия
За неделю ОРВИ заболел 2981 человек
Здоровье
18-летнего жителя Московской области задержали за обман данковской пенсионерки
Происшествия
Разобранный летом прошлого года тротуар в «Европейском» соберет новый для мэрии подрядчик
Общество
51-летнего липчанина обвиняют в приготовлении к теракту
Происшествия
Читать все
В России
61
сегодня, 11:29

В Госдуму внесли закон о ежемесячных выплатах домохозяйкам

В случае принятия законопроекта право на выплату появится у трудоспособных неработающих граждан, постоянно проживающих в России совместно с членами семьи и занимающихся только домохозяйством.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты домохозяйкам в размере регионального прожиточного минимума, — следует из документа.

Как говорится в пояснительной записке, выплаты предлагается установить для лиц, которые ведут домашнее хозяйство, включая уход за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях, нуждающихся в уходе, — передает РИА Новости.

По замыслу авторов документа, право на ежемесячную выплату получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, которое включает приготовление пищи, стирку, глажку, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборку квартиры и другие работы по дому, а также тратят время на покупку продуктов и непродовольственных товаров.

При этом предусматривается ограничение для тех, кто лишь недавно получил российский паспорт: у них право на ежемесячную выплату появится только после пяти лет проживания в России. Не смогут получать выплаты и те, кто применяет специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Согласно законопроекту, ежемесячную выплату будут назначать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. При определении права на получение выплаты будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей.

Назначать выплату предполагается на полгода, после чего гражданин сможет подать новое заявление, представив соответствующие документы. Полномочия по назначению выплаты предлагается передать регионам, а финансирование предусматривается в виде субвенций из федерального бюджета.
выплаты
домохозяйки
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить