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В Ельце снова — красный уровень угрозы
Происшествия
В Липецкой области 1018 человек пострадали от укусов животных
Здоровье
Температура в Липецке в понедельник будет близка к рекордным значениям
Погода в Липецке
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В России
46
26 минут назад

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под полотном, произошел взрыв.

В Новооскольском округе произошло ЧП, — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет, — говорится в сообщении главы региона.

Губернатор добавил, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно было приостановлено.

Позже утром Гладков сообщил, что железнодорожное сообщение восстановлено. Ремонтная бригада восстановила повреждённый участок пути.

Задержка движения составила до 2,5 часов. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком.
поезд
взрыв
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